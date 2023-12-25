The Economist: Правда про пасажирський літак, збитий людьми Путіна

Росія могла б просто зізнатися, що, ймовірно, це була трагічна помилка, як це робили інші країни в минулому, але натомість Володимир Путін розпочав кампанію брехні. Як пише The Economist, ціль полягала не в тому, щоб переконати людей в якійсь конкретній версії подій, а в тому, щоб заплутати їх і змусити сумніватися в тому, що можна дізнатися правду.

Російські ЗМІ заявили, що літак МН17 збив український винищувач. Вони посилалися на обліковий запис у Twitter, який нібито належить іспанському авіадиспетчеру на ім’я Карлос, який працює в Києві, який бачив український літак на своєму радарі. (Пізніше колишній ув’язнений із Іспанії заявив журналістам, що за написання повідомлень йому заплатили російські джерела).

Деякі експерти звинуватили ЦРУ. У російських ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що тіла загиблих у літаку, мабуть, були мертві ще до катастрофи.

Наприкінці 2014 року Ігор Гіркін висловив думку, що Україна організувала аварію «як масштабну провокацію».

Розслідувачі Bellingcat зібрали разом повідомлення в соціальних мережах, щоб простежити маршрут ракетного комплексу «Бук» від бази в Росії до території сепаратистів на сході України.

Голландська рада з безпеки вперше реконструювала уламки літака на авіабазі на півдні Голландії. Окремі уламки у формі метелика всередині тіл пілотів підказали їм, що йдеться про ракету «Бук».

Спільна слідча група (JIT), створена Австралією, Бельгією, Малайзією, Нідерландами та Україною, витратила роки на збирання доказів походження «Бука» та ланцюжка командування.

Було порушено кілька судових справ, включаючи міждержавні розгляди між Україною та Росією у Європейському суді з прав людини та Міжнародному суді ООН.

Голландські прокурори під керівництвом JIT зосередилися на найскладніших питаннях індивідуальної кримінальної відповідальності.

Влітку 2019 року вони висунули звинувачення у вбивстві проти трьох росіян та одного українця – Ігоря Гіркіна, Олега Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. Оскільки Росія не видає злочинців, підозрюваних судили заочно.