The Economist: Це не тільки про ожиріння

Ліки, подібні до Ozempic, змінять світ. У міру здешевлення вони обіцяють поліпшити життя мільярдів людей, пише The Economist.

Здається, кожен новий день приносить все більш захоплюючі новини. Спочатку ліки впоралися з діабетом. Потім за допомогою всього однієї ін’єкції на тиждень вони впоралися з ожирінням. Тепер виявилося, що вони лікують серцево-судинні захворювання і хвороби нирок, а також тестуються для лікування хвороби Альцгеймера і наркоманії.

Поки остаточно говорити ще рано, але агоністи рецепторів glp-1 (глюкаго́ноподібний пепти́д-1) мають усі задатки одного з найуспішніших класів ліків в історії. У міру здешевлення і спрощення застосування вони можуть значно поліпшити життя більш ніж мільярду людей, що матиме серйозні наслідки для промисловості, економіки і суспільства.

За три роки, що минули з моменту схвалення семаглутиду для лікування ожиріння, він захопив Америку. Після десятиліть розчарувань від «диво-ліків» ці препарати працюють. Впливові люди та багаті фінансисти – не єдині їхні споживачі. Уже кожен восьмий дорослий американець приймає препарати glp-1. Компанії Novo Nordisk – виробник семаглутиду під брендом «Оземпік» (Ozempic) для лікування діабету та Wegovy для зниження ваги, і Eli Lilly, що випускає ефективнішу альтернативу – тирзепатід, разом збільшили ринкову вартість приблизно на 1 трлн доларів з 2021 року.

Тепер дія ліків виходить за межі Америки. Оскільки понад дві п’ятих населення планети страждають на надмірну вагу або ожиріння, попит на препарати glp-1 просто величезний. Фармкомпанії прагнуть, щоб вони працювали у вигляді таблеток, які дешевші за уколи у виробництві, і намагаються зменшити їхні побічні ефекти.

На ринок виходять генеричні версії колишніх агоністів glp-1. Семаглутид має бути знятий з патенту в Бразилії, Китаї та Індії 2026 року; у Китаї наразі розробляють вісім таких препаратів. Це цілком обґрунтовано. Оскільки доходи в країнах, що розвиваються, зростають, а життя стає більш сидячим, талії людей наздоганяють такі на Заході.

Боротьба з ожирінням матиме велике значення. Однак препарати glp-1 обіцяють зробити набагато більше. Пацієнти з надмірною вагою, які приймають семаглутид, страждають від меншої кількості серцевих нападів та інсультів; при цьому, що дивно, користь не залежить від кількості скинутої ваги. Тирзепатід покращує апное сну. Випробування показують, що агоністи glp-1 зменшують хронічну хворобу нирок у діабетиків; є ознаки того, що вони можуть сповільнювати скорочення мозку і зниження когнітивних здібностей при хворобі Альцгеймера.

Дослідження показують, що вони можуть допомогти і в боротьбі із залежностями: в Америці люди, які вже приймали препарати з агоністами glp-1, рідше передозували опіоїди, зловживали канабісом і алкоголем. Вчені навіть говорять про їхню антивікову дію.

Як один клас ліків може зробити так багато? Препарати діють не тільки в кишківнику, а й зв’язуються з рецепторами по всьому тілу і в мозку. Виявляється, вони зменшують запалення і взаємодіють з механізмами, пов’язаними з пожадливістю і почуттям ейфорії.

Поки що препарати дорогі: ціна тирзепатиду в Америці становить понад 500 доларів за місячного прийому. Їхні негайні побічні ефекти, які можуть охоплювати нудоту, панкреатит, діарею і втрату м’язової маси, можуть бути неприємними; наслідки десятиліть прийому цих препаратів невідомі. Деякі турбуються про медикалізацію повсякденного життя і про те, чи не стануть люди зриватися, знаючи, що можуть вдатися до ліків.

Однак з часом, у результаті експериментів та інновацій, користь стане очевидною, а витрати знизяться. Здорові звички і медичні рекомендації, як і раніше, мають значення. Але лікарі вже давно в розпачі, що багатьом людям з ожирінням нічого не допомагає. І якщо препарати виправдають покладені на них надії, було б хибно і жорстоко позбавляти пацієнтів ліків, які можуть значно поліпшити їхнє життя. Такі ж перспективи у препаратів для лікування наркоманії.

У 2019 році хвороби серця, інсульт, діабет, хвороба Альцгеймера і хвороби нирок увійшли в десятку головних причин смерті у світі. До 2050 року, у міру старіння населення, ці захворювання завдадуть ще більшої шкоди. Минулого року понад 100 000 американців загинули від передозування опіоїдів і 180 000 – від пияцтва.

Для пацієнтів нові способи застосування препаратів glp-1 означають не тільки довше, здоровіше і продуктивніше життя, а й щасливіше. У світі достатку люди піддаються своїм імпульсам, навіть якщо знають, що їхня поведінка шкідлива в довгостроковій перспективі. Агоністи glp-1 можуть обмежити задоволення від миттєвого задоволення, вони обіцяють покласти край нав’язливій тязі та поліпшити здоров’я в довгостроковій перспективі.

Загальний рахунок за призначення цих препаратів може бути величезним. Однак для урядів вони дадуть змогу знизити й інші витрати: тільки прямі медичні витрати на лікування ожиріння в Америці становлять 260 мільярдів доларів на рік; зловживання психоактивними речовинами – це величезний тягар для системи кримінального правосуддя. Держава отримала б менше доходів від податків на алкоголь, але доходи від прибуткового податку зросли б, оскільки робоча сила стала б здоровішою.

Як протизаплідні таблетки спонукають жінок продовжувати навчання і працювати, так і препарати glp-1 можуть призвести до глибоких економічних і соціальних змін, підвищивши продуктивність і свободу.

Деякі бізнес-моделі можуть бути змінені. Якщо вдасться контролювати пожадливість, компанії, що виробляють нездорову їжу, рекламодавці і навіть продавці ліків зможуть змістити акцент з кількості на якість. Можуть змінитися суспільні звичаї.

На Заході худорлявість цінується як ідеал краси, тому що для багатьох вона дістається важкою працею, тоді як огрядні люди зазнають дискримінації та отримують меншу зарплату. Якщо стати худим буде простіше, ситуація може змінитися. Ожиріння і залежність не сприйматимуться як моральні вади, а стануть хворобами, які можна лікувати.

Революція в галузі glp-1 тільки починається. І її перспективи дуже привабливі.