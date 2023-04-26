Політика

Терехов поїхав у США на Саміт міст

26 Квітня 2023 10:14
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терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов прибув до США, де проведе переговори з представниками американського уряду.

Про це він повідомив у соцмережі.

“Головна мета всіх зустрічей – відбудова нашого Харкова. В межах цього відрядження я відвідаю Вашингтон, а також Саміт міст у Денвері, який вперше відбудеться за ініціативою Державного департаменту США та за підтримки USAID.

Це надзвичайна можливість знайти нові ідеї та підходи до відновлення, що допоможе зробити Харків містом майбутнього”, – зазначив міський голова.


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