Терехов поїхав у США на Саміт міст

Харківський міський голова Ігор Терехов прибув до США, де проведе переговори з представниками американського уряду.

Про це він повідомив у соцмережі.

“Головна мета всіх зустрічей – відбудова нашого Харкова. В межах цього відрядження я відвідаю Вашингтон, а також Саміт міст у Денвері, який вперше відбудеться за ініціативою Державного департаменту США та за підтримки USAID.

Це надзвичайна можливість знайти нові ідеї та підходи до відновлення, що допоможе зробити Харків містом майбутнього”, – зазначив міський голова.