Політика

Терехов дав зрозуміти, що Білгород до Харківської області приєднувати не будуть

29 Травня 2023 20:26
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терехов, білгород, харків

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що найкращий спосіб вирішити “проблему обстрілів” у регіоні – “приєднати Харківську область”. Мер Харкова Ігор Терехов у коментарі Настоящему Времени назвав це маячнею.

“Смішно це чути. Білгородська область сприймається в Харкові виключно як “БНР” (Білгородська Народна Республіка). Тому нехай та маячня, яку він оголосив, буде втіхою для нього”.

Терехов нагадав, що російські війська намагалися захопити Харків із самого початку широкомасштабного вторгнення Росії до України, проте ще у вересні минулого року майже повністю пішли з регіону.

“Для довідки можу нагадати, що, якщо взяти населення Білгорода, це лише один район Харкова. Теж для історії: колись дуже давно була Харківська область, до складу якої входив Білгород. До цього ми не йтимемо. Але те, що сьогодні стосується суверенітету та територіальної цілісності, то Україна – суверенна держава, Харків – українське місто, було, є і буде ним”.


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