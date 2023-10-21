Телеведучий каналу Соловйова назвав Захарову “п’яною шмарою”

Телеведучий каналу “Соловйов Live” Євген Сатановський назвав Марію Захарову “п’яною шмарою” за її антиізраїльські висловлювання.

Відповідна цитата прозвучала під час бесіди Сатановського з ізраїльським журналістом на його YouTube-каналі.

“От Маша Захарова, яка євреїв не дуже й любить, а Ізраїль взагалі терпіти не може. Особливо вона це і не приховує. Ще одна шмара, яка сильно випиває, яка у нас тим не менш спікер МЗС”, – сказав тоді Сатановський.

Сам пропагандист Соловйов одразу відреагував на ситуацію. Він поспішив вибачитися за слова телеведучого і назвав “несправедливим” те, як Сатановський образив “уважаємих дипломатов”. Соловйов заявив, що після такого більше не може продовжувати “професійне спілкування” з Сатановським і звільнив його з роботи.