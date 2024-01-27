Тарнавський: Окупанти значно збільшили кількість штурмів

Окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій у операційній зоні ОСУВ Таврія – другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський.

За його словами, вчора окупанти завдали 2 ракетних удари, із С-300, по Мирнограду і Новогродівці, та загалом здійснили 714 артобстрілів.

Тарнавський також додав, що ворог протягом семи діб завдав у операційній зоні ОСУВ Таврія 100 авіаударів. В основному це КАБи і більшість з них скинуто загарбниками на Донеччину.

Загальні втрати ворога склали 385 осіб та 21 одиницю військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 6 танків, 9 ББМ, 3 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.

В полон за тиждень здалися півтора десятки окупантів.