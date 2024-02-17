Суспільство

Тарнавський: “Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон”

17 Лютого 2024 13:29
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Ілюстративне фото. Військовослужбовці ЗСУ, взяті в полон у Маріуполі, сидять в автобусі після прибуття під конвоєм російських військових у селище Оленівка Донецької області України 20 травня 2022 року / Фото Reuters

На заключному етапі операції з відведення наших військ з Авдіївки, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон.

Про це повідомив командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права, та щоб наші воїни повернулися на Батьківщину. Боротимемося за звільнення всіх побратимів”, – запевнив він.


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