Тарнавський: “Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон”

На заключному етапі операції з відведення наших військ з Авдіївки, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон.

Про це повідомив командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права, та щоб наші воїни повернулися на Батьківщину. Боротимемося за звільнення всіх побратимів”, – запевнив він.