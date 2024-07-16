Політика

Ситуація на фронті, поповнення бригад і зброя: Зеленський провів Ставку
16 Липня 2024 15:33
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війна, зеленський
Президент Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомив Зеленський, була доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші.

“Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич”, – сказав президент.

Інша велика тема, яка обговорювалась на засіданні – озброєння.

“Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання”, – додав Зеленський.


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