Ситуація на фронті, поповнення бригад і зброя: Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомив Зеленський, була доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші.

“Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич”, – сказав президент.

Інша велика тема, яка обговорювалась на засіданні – озброєння.

“Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання”, – додав Зеленський.