Політика

Ситуація на фронті: 89 бойових зіткнень від початку доби, тривають запеклі бої на Торецькому напрямку
18 Січня 2025 16:44
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Ілюстративне фото / Фото Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького
Ілюстративне фото / Фото Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

Станом на 16:00 18 січня ситуація на лінії фронту залишається напруженою. Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії російського агресора, знищуючи особовий склад та техніку ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Від початку доби зафіксовано 89 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському напрямку.

Артилерійські обстріли та атаки на різних напрямках

Харківська область:
Від вогню російської артилерії постраждала громада Тимофіївки. На Харківському напрямку зафіксовано п’ять штурмів у районі Вовчанська.

Куп’янський напрямок:
Противник здійснив чотири штурми в районах Петропавлівки, Лозової та Піщаного. Населений пункт Глушківка зазнав удару керованими авіабомбами (КАБ).

Лиманський напрямок:
Ворог здійснив дев’ять атак поблизу Зеленого Гаю, Першотравневого, Копанок, Новоєгорівки, Новосадового, Новолюбівки та Зарічного. Чотири боєзіткнення продовжуються.

Краматорський напрямок:
Зафіксовано чотири атаки в районах Часового Яру та Ступочок. На населений пункт Маркове ворог скинув дві керовані авіабомби.

Торецький напрямок:
Тривають інтенсивні бої: зафіксовано 16 атак у районах Торецька, Кримського та Щербинівки. Українські захисники вже відбили 10 із них, бої продовжуються.

Чернігівська та Сумська області:
Артилерійські та мінометні обстріли зафіксовано в Залізному Мосту (Чернігівщина) та в громадах Попівка, Соснівка й Прогрес (Сумщина).


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