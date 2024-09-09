Сирський розповів про бої на Донеччині – CNN

ЗСУ робить усе можливе, щоб окупанти не захопили Покровськ на Донеччині.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу CNN розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

“Ми робимо усе для того, щоб Покровськ не втратити. Ми посилюємо оборону на цьому напрямку. За останні шість діб ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр.

Таким чином, наша стратегія працює. Звичайно, ворог зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини. Але ми позбавили його можливості маневрувати своїми підрозділами та можливості передислокувати свої підрозділи посилення з інших напрямків”, — розповів Сирський.

Посилення оборони на Покровському напрямку та початок операції в Курській області допоміг стабілізувати ситуація на фронті, зокрема й у Донецькій області, вважає головнокомандувач.

“Хоч вони і не вивели з району Покровська багато військ, окрім однієї бригади морської піхоти, вони тепер не можуть маневрувати своїми резервами, як це було раніше. І це ослаблення насправді відчувається на інших ділянках. Ми помічаємо, що зменшилася кількість артобстрілів та інтенсивність наступальних дій. Фактично, дійсно залишається найбільш проблемним для нас це Покровський напрямок. На інших напрямках ситуація стала більш стабільною. Тому я вважаю, що ця стратегія обрана правильно і вона принесе нам бажаний результат”, — повідомив в інтерв’ю Олександр Сирський.

Також головнокомандувач ЗСУ розповів, що кількісну перевагу росіян українські військові компенсують технологічною перевагою, зокрема силами безпілотних військ. Найкращі такі підрозділи у складі Сил оборони воюють на Покровському напрямку.

“Ви знаєте, що ми створили перший у світі такий рід військ, як війська безпілотних систем. Ми створили командування, ми створили частини, ми створили полки, ми створили батальйони, які зараз доводять свою ефективність на різних ділянках фронту. У районі Покровська зосереджені наші найкращі підрозділи безпілотних систем”, — розповів Сирський.