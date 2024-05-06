Сирський назвав напрямки головного удару ворога

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника.

Про це Головнокомандувач повідомив у соцмережах.

“Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ”, – зазначив головком.

Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ.

“Наша задача в цих умовах – утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів”, – додав Сирський.

Він розповів, що провів роботу з командирами підрозділів.

“Роль і місце офіцера в усі часи були визначальними у досягненні успіху або поразки на полі бою. Неможливо командиру роти або батальйону керувати боєм за декілька кілометрів від своїх підрозділів, і приймати виважені та адекватні рішення на відстані, особливо, коли інтенсивність бойових дій зашкалює та є високий ризик для життя бійців. Присутність командира відіграє вирішальну роль у підтриманні високого рівня морально-психологічного стану серед підлеглих, їхньої стійкості, впевненості у тому, що вони не кинуті напризволяще”, – каже Сирський.

Сирський додав, що під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими ухвалив всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА.

“Впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат”, – резюмував генерал.