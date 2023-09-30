Політика

Сили РФ активізувалися на Лимано-Куп’янському напрямку

30 Вересня 2023 15:24
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Армія РФ поновила штурми на Лимано-Куп’янському напрямку фронту, йдеться в повідомленні начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

«Зокрема, за минулу добу вже двічі намагався пробити нашу оборону безуспішно, він отримав там добрячі втрати та відійшов, відмовився від своїх наступальних дій», – сказав речник.

Також російські військові на Лимано-Куп’янському напрямку «продовжують інтенсивно використовувати авіацію».

За словами Євлаша, за добу російська армія 564 рази обстріляла позиції Збройних сил України з різного озброєння.

«Проте і ми завдавали ударів по їхнім складам з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, знищили одну гармату «Мста-Б» та одну Д-30 і 3 автівки», – додав Євлаш.


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Сили РФ активізувалися на Лимано-Куп’янському напрямку
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