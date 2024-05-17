Суспільство

Сили оборони знищили 2 російські літаки і гелікоптер за добу

17 Травня 2024 08:51
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зсу, фронт
Ілюстративне фото/ Getty Images

За добу Сили оборони знешкодили 1 410 окупантів та знищили понад 180 одиниць ворожої техніки, зокрема, 2 літаки і 1 гелікоптер.

Про це повыдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 489 870 (+1 410) осіб,
  • танків − 7 547 (+18) од,
  • бойових броньованих машин − 14 552 (+14) од,
  • артилерійських систем − 12 603 (+38) од,
  • РСЗВ − 1 071 (+1) од,
  • засобів ППО − 800 (+2) од,
  • літаків − 353 (+2) од,
  • гелікоптерів − 326 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 073 (+45) од,
  • крилатих ракет − 2 200 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 104 (+56) од,
  • спеціальної техніки − 2 062 (+7) од.

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