Сили оборони знищили 2 російські літаки і гелікоптер за добу

За добу Сили оборони знешкодили 1 410 окупантів та знищили понад 180 одиниць ворожої техніки, зокрема, 2 літаки і 1 гелікоптер.
Про це повыдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 489 870 (+1 410) осіб,
- танків − 7 547 (+18) од,
- бойових броньованих машин − 14 552 (+14) од,
- артилерійських систем − 12 603 (+38) од,
- РСЗВ − 1 071 (+1) од,
- засобів ППО − 800 (+2) од,
- літаків − 353 (+2) од,
- гелікоптерів − 326 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 073 (+45) од,
- крилатих ракет − 2 200 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 104 (+56) од,
- спеціальної техніки − 2 062 (+7) од.