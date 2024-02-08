Сили оборони збили ворожий вертоліт та ліквідували 910 окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 392 380 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 31 ракету, 14 дронів та 20 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 392380 (+910) осіб ліквідовано;
- танків – 6383 (+11) од.;
- бойових броньованих машин – 11899 (+20) од.;
- артилерійських систем – 9411 (+24) од.;
- РСЗВ – 980 од.;
- засоби ППО – 666 (+1) од.;
- літаків – 332 од.;
- гелікоптерів – 325 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14) од.;
- крилаті ракети – 1880 (+31) од.;
- кораблі/катери – 24 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12513 (+27) од.;
- спеціальна техніка – 1505 (+8) од.