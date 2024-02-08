Суспільство

Сили оборони збили ворожий вертоліт та ліквідували 910 окупантів

8 Лютого 2024 08:34
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війна
Український розрахунок ПЗРК / Фото Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 392 380 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 31 ракету, 14 дронів та 20 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 392380 (+910) осіб ліквідовано;
  • танків – 6383 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин – 11899 (+20) од.;
  • артилерійських систем – 9411 (+24) од.;
  • РСЗВ – 980 од.;
  • засоби ППО – 666 (+1) од.;
  • літаків – 332 од.;
  • гелікоптерів – 325 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14) од.;
  • крилаті ракети – 1880 (+31) од.;
  • кораблі/катери – 24 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12513 (+27) од.;
  • спеціальна техніка – 1505 (+8) од.

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