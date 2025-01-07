Сили оборони розпочали випробування малих річкових безпілотників (відео)

Сили оборони України тестують нові річкові безпілотники Black Widow 2. Ці малі катери, створені для виконання розвідувальних і ударних місій, мають довжину 1 метр і важать лише 8 кг.

Безпілотники можуть розвивати швидкість до 40 км/год, долати відстань до 10 км і працювати в режимі очікування протягом кількох днів.

Корисне навантаження катера становить 3 кг вибухівки, чого достатньо для знищення невеликих ворожих плавзасобів.

Розробники порівнюють безпілотник із FPV-дронами: “Ми також FPV, тільки на воді”, — пояснює розробник.