Сили оборони почали частковий відхід з Авдіївки — Washington Post

Сили оборони України в четвер, 15 лютого, почали частковий відхід із району Авдіївки Донецької області, пише The Washington Post.

Зруйнований коксохімічний завод Авдіївки, ймовірно, стане останнім українським оплотом у місті. WP з посиланням на українських військових пише, що повний вихід із міста — це лише питання часу, оскільки частковий відхід уже почався.

Один із військових Сил оборони зазначає, що окупанти намагаються обійти коксохімічний завод і оточити його. Тому українські сили «будуть змушені відступити».

Авдіївка стане першим критичним випробуванням для нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який муситиме вирішити, коли покинути місто, вказується в матеріалі.

Захоплення цього міста, пише Washington Post, стане найбільш значущою «перемогою» країни-агресора Росії за останні місяці на тлі нестачі боєприпасів і солдатів в України.

Авдіївка розташована приблизно за 15 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька. Захоплення міста дасть змогу росіянам відсунути українських військових від обласного центру, вказує видання.