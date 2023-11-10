Сили оборони перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка 

Українські війська перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка (53 км на північний схід від міста Херсона) щонайменше у двох районах.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця

Машовець також заявив, що українські війська станом на 9 листопада встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського мосту на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від р. Дніпро)

Окрім цього, 9 листопада російські військові блогери заявили, що українські війська встановили контроль над новими позиціями в Кринках (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро) і вели штурм російських позицій на південь і південний захід від населеного пункту.

Російський військовий блогер стверджував, що є інформація про те, що українські сили просунулися до лісових масивів на південь від Кринок.

Інші військові блогери стверджували, що українські війська також атакували поблизу Пойми (12 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) та Підстепного (17 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра) і намагаються закріпити позиції між Підстепним і Козачими Лагерями (23 км на північний схід від м. Херсона та 2 км від Дніпра).

Аналітики ISW вважають, що російському військовому командуванню, ймовірно, буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції в Херсонській області, одночасно проводячи оборонні операції в Запорізькій області та підтримуючи інші наступальні дії на сході України.

Вони також зазначили, що нині незадіяних російських сил на Херсонському напрямку виявиться недостатньо для відповіді на українські операції на східному березі Дніпра.