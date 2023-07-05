Сили оборони мають успіх на Таврійському напрямку 

ЗСУ мають успіх на Таврійському напрямку, а російські війська втратили там за добу понад дві роти.

Про це повідомив командувач угруповання військ “Таврія” генерал Олександр Тарнавський.

“На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій. Маємо успіхи” , – вказано в заяві Тарнавського.

За його словами, за добу українські артилерійські підрозділи виконали на Таврійському напрямку 1541 вогневе завдання.

Водночас російські загарбники протягом доби втратили вбитими та пораненими понад дві роти солдат. Окрім того, було знищено 25 одиниць військової техніки ворога.