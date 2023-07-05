Суспільство

Сили оборони мають успіх на Таврійському напрямку 

5 Липня 2023 13:56
40
читать на русском →
зсу, фронт

ЗСУ мають успіх на Таврійському напрямку, а російські війська втратили там за добу понад дві роти.

Про це повідомив командувач угруповання військ “Таврія” генерал Олександр Тарнавський.

“На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій. Маємо успіхи” , – вказано в заяві Тарнавського.

За його словами, за добу українські артилерійські підрозділи виконали на Таврійському напрямку 1541 вогневе завдання.

Водночас російські загарбники протягом доби втратили вбитими та пораненими понад дві роти солдат. Окрім того, було знищено 25 одиниць військової техніки ворога.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Липня 2023 15:25
33

Катастрофа МАУ: до суду ООН надійшов позов проти Ірану від чотирьох країн
5 Липня 2023 16:23
9

Влада Болгарії підтвердила підготовку до візиту Зеленського
5 Липня 2023 14:44
61

Глава Київміськбуду виїхав за кордон за інвалідністю, щоб покорити Еверест – Bihus
5 Липня 2023 14:08
73

На Волині священник покарав дитину за те, що вона рвала черешні 
5 Липня 2023 12:22
43

Президент Литви заявив, що рішення саміту НАТО у Вільнюсі “не розчарує українців”
Останні новини
усі новини

Думки

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
усі думки