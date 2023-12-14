Суспільство

Сили оборони ліквідували більше тисячі окупантів за добу

14 Грудня 2023 08:12
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війна

Сили оборони України продовжують завдавати втрат Росії у війні − лише за минулу добу вони знищили 1 300 ворожих солдатів, 12 артилерійських систем і 10 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 342 800 (+1 300) осіб,
  • танків − 5 692 (+10) од,
  • бойових броньованих машин − 10 616 (+22) од,
  • артилерійських систем − 8 088 (+12) од,
  • РСЗВ − 920 (+1) од,
  • засобів ППО − 605 (+0) од,
  • літаків − 324 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 206 (+33) од,
  • крилатих ракет − 1 606 (+10) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 675 (+13) од,
  • спеціальної техніки − 1 185 (+9) од.

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