Сили оборони ліквідували більше тисячі окупантів за добу

Сили оборони України продовжують завдавати втрат Росії у війні − лише за минулу добу вони знищили 1 300 ворожих солдатів, 12 артилерійських систем і 10 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 342 800 (+1 300) осіб,
- танків − 5 692 (+10) од,
- бойових броньованих машин − 10 616 (+22) од,
- артилерійських систем − 8 088 (+12) од,
- РСЗВ − 920 (+1) од,
- засобів ППО − 605 (+0) од,
- літаків − 324 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 206 (+33) од,
- крилатих ракет − 1 606 (+10) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 675 (+13) од,
- спеціальної техніки − 1 185 (+9) од.