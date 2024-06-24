Свідоцтво про шлюб, розлучення й зміна імені: Українців закликали долучитися до бета-тестування нових послуг у “Дії”

У “Дії” будуть доступні свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на Укрпошті”, – зазначили у міністерстві.

Також у “Дію” автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини – за податковим номером.

“Достатньо буде авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини”, – йдеться у повідомленні.

Документи підтягнуться, якщо вони є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

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