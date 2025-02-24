Суд узяв під варту підозрюваного у вбивстві дворічної дитини на Полтавщині

Суд обрав запобіжний захід 27-річному жителю Решетилівки Полтавської області Максиму Чернявському, якого підозрюють у вбивстві дворічної Андріани Малишевської.

Суд постановив узяти його під варту до 23 квітня, повідомляє Суспільне.

23 лютого тіло дитини з ознаками насильницької смерті виявили у господарській будівлі за місцем проживання. У скоєному підозрюють співмешканця матері загиблої.

Андріана Малишевська / Фото: Поліція Полтавщини

За словами сторони захисту, підозрюваний не заперечує своїх умисних дій. Під час засідання він попросив вибачення у рідних.

Досудове розслідування триває за ст. 115 ККУ (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув’язнення або довічний термін.