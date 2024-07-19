Суспільство

Стався збій у роботі Sense Bank та Vodafone 
19 Липня 2024 10:49
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банки
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Тимчасові технічні труднощі сталися в Sense SuperApp. 

Про це повідомили в пресслужбі Sense Bank.

Згідно з повідомленням, там не відображаються, картки та рахунки, не працюють перекази, оплата послуг та обмін валют. 

Крім того, в застосунку неможливо купити облігації та відкрити депозити й кредити.

Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву.

Як повідомляє Hromadske, також користувачі мережі стверджують про збій у роботі мобільного оператора Vodafone, однак компанія поки офіційно не коментувала цього.


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