Станом на 16 січня 455 дітей загинули в Україні через агресію Росії

В Україні станом на ранок 16 січня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, загинули 455 дітей, щонайменше 897 – зазнали поранення різного ступеню тяжкості, повідомив Офіс генерального прокурора.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

«Під час проведення рятувально-пошукових робіт на місці руйнування 9-поверхового житлового будинку в Дніпрі, на який ворог здійснив атаку 14 січня, виявлено тіло 4-річної дитини. Пошукові роботи продовжуються. 16 січня військові РФ завдали два ракетні удари по Запоріжжю. Пошкоджено житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок обстрілу травмовано троє дітей. Двом по 10 років, одній – 16. Їх госпіталізовано», – уточнили в ОГП.