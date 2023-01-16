Кримінал

Станом на 16 січня 455 дітей загинули в Україні через агресію Росії

16 Січня 2023 10:36
8
війна, діти

В Україні станом на ранок 16 січня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, загинули 455 дітей, щонайменше 897 – зазнали поранення різного ступеню тяжкості, повідомив Офіс генерального прокурора.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

«Під час проведення рятувально-пошукових робіт на місці руйнування 9-поверхового житлового будинку в Дніпрі, на який ворог здійснив атаку 14 січня, виявлено тіло 4-річної дитини. Пошукові роботи продовжуються. 16 січня військові РФ завдали два ракетні удари по Запоріжжю. Пошкоджено житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок обстрілу травмовано троє дітей. Двом по 10 років, одній – 16. Їх госпіталізовано», – уточнили в ОГП.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Січня 2023 11:43
15

Ламбрехт йде у відставку з посади міністра оборони ФРН. Офіційно
16 Січня 2023 12:05
1

Казначейство США: російські олігархи знали про дату вторгнення
16 Січня 2023 11:25
9

У Дніпрі тривають пошуки 34 осіб
16 Січня 2023 11:12
27

Ахметов виділяє 1 млрд грн на благодійницький проект “Серце “Азовсталі”
16 Січня 2023 10:36
8

Станом на 16 січня 455 дітей загинули в Україні через агресію Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
усі думки