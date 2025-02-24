Стан папи Римського залишається критичним

Папа Франциск, як і раніше, перебуває в критичному стані, але “жодних нових респіраторних кризів не спостерігається”, йдеться в заяві Ватикану.

88-річний понтифік, як і раніше, отримує кисневу терапію і проходить процедури переливання крові.

При цьому, додали у Ватикані, “деякі аналізи крові показують легку ниркову недостатність, яка перебуває під контролем”.

Папу госпіталізували в римську лікарню “Агостіно Джемеллі” 14 лютого після того, як протягом кількох днів він мав труднощі з диханням. Спочатку його лікували від бронхіту, а потім діагностували двосторонню пневмонію.