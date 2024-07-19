Стало відомо де в Україні найвища середня пенсія

В Україні станом на початок липня зафіксовано 10,2 млн пенсіонерів. Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Найвищу середню пенсію отримують у Києві — 7940 грн, а найнижчу — на Тернопільщині: 4436 грн.

Майже 4,5 млн пенсіонерів отримують пенсію менш як 4000 тисяч грн, а з них більш як половина — менше ніж 3000 грн.

Частка пенсіонерів з пенсіями менше 4 тисяч гривень скоротилася з 51% до 43,5% за перші пів року 2024 року. 1,2 мільйона громадян отримують середню пенсію понад 10 тисяч гривень.

Середня пенсія в Україні у 2024 році зросла завдяки березневим індексаціям. Тепер вона становить 5816 гривень. Це на 8% більше, ніж торік.

Найвища середня пенсія у Києві — 7940,27 грн (це на 36,5% більше за середню в Україні). Найменша середня пенсія — на Тернопільщині, вона становить 4436,41 грн (на 24% менше за середню по Україні).