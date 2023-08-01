Суспільство

США збільшать поставки 155-мм боєприпасів до України: уклали угоди з Болгарією і Південною Кореєю

1 Серпня 2023 11:42
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Болгарія, корея, боєприпаси, сша, україна

Сполучені Штати прагнуть збільшити обсяги поставок критично важливих для України 155-мм боєприпасів для підтримки контрнаступу.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами посадовців, на яких посилається видання, США вже уклали угоди з Болгарією і Південною Кореєю про постачання снарядів в Україну та ведуть переговори з Японією про те ж саме.

У публікації йдеться, що адміністрація Байдена вже кілька місяців знала про виснаження запасів боєприпасів в України та активізувала зусилля, щоб доставити снаряди Києву.

Як зазначають співрозмовники видання, зусилля США з надання зброї зосереджені на постачанні більшої кількості снарядів калібру 155 мм. Збільшення поставок прагнуть досягнути за рахунок міжнародних союзників у короткостроковій перспективі, а також через нарощення виробництва в США протягом наступних двох років.

Згідно з даними армії США, Вашингтон має на меті виробляти до 90 тисяч боєприпасів на місяць до 2025 фінансового року, порівняно з 24 тисячами зараз і 14 тисячами на місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тому Сполучені Штати будують більше виробничих ліній, в тому числі переоснащують завод у Канаді та встановлюють нову складальну лінію в штаті Техас. Армійські чиновники заявили, що вони також можуть створити нові потужності для завантаження, складання і пакування 155-мм боєприпасів в штатах Арканзас, Айова і Канзас.


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