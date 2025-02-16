США запитали Європу про гарантії безпеки для України: що цікавить Вашингтон

США звернулися до європейських урядів із переліком запитань щодо гарантій безпеки для України, зокрема про очікування союзників від Вашингтона.

Як повідомляє Reuters із посиланням на відповідний документ, надісланий минулого тижня, він містить шість пунктів, що стосуються ролі Європи та внеску США.

Вашингтон, зокрема, запитує, які умови підтримки з боку США є необхідними для європейських країн, які ресурси потрібні в коротко- та довгостроковій перспективі та чи готові вони розгорнути війська в Україні в межах мирного врегулювання.

Також США цікавить, до яких дій мають бути готові союзники в разі атаки Росії на ці сили, які додаткові можливості та обладнання європейські уряди готові надати Україні для посилення її переговорних позицій і які кроки вони можуть зробити для посилення санкцій проти РФ.

Двоє європейських дипломатів зазначили, що формування відповіді триває, і частина урядів вважає, що вона має бути колективною.