США включили до списку санкцій 71 підприємство з Росії, Вірменії та Киргизстану

Міністерство торгівлі США оголосило, що наклало експортні обмеження на 69 російських підприємств, а також одну вірменську та одну киргизьку фірму.

Міністерство пояснило, що наклало санкції на російські підприємства, оскільки вважає, що вони підтримують армію та військову промисловість Росії.

Суть санкцій у тому, що США фактично забороняють продаж цим підприємствам будь-яких товарів, крім продовольства та медикаментів.

Агентство Reuters уточнює, що серед доданих до списку підприємств є такі, що пов’язані з нафтогазовими проектами, зокрема, видобуванням на арктичному шельфі та сланцевим газом, а також фірми, що займаються ремонтом літаків та виробництвом запчастин для них, виробництвом пороху, тракторні та автомобільні заводи, суднобудівні верфі та інженерні бюро.

Зокрема, до списку потрапили ФГУП “Атомфлот” та ФГУП “Гідрографічне підприємство”, що знаходяться в контурі управління держкорпорації “Росатом”.

“Атомфлот” займається криголамним забезпеченням арктичних вуглеводневих проектів; криголамною проводкою суден в акваторії Севморшляху і в замерзаючі російські порти; надання послуг портового флоту в порту Сабетта, а також криголамним забезпеченням наукових експедицій в Арктиці.

До складу атомного криголамного флоту зараз входять: два атомні криголами з двореакторною ядерною енергетичною установкою потужністю 75 тисяч к.с. (“Ямал”, “50 років Перемоги”), два криголами з однореакторною установкою потужністю близько 50 тисяч л. с. (“Таймир”, “Вайгач”), атомний ліхтеровоз-контейнеровоз “Севморшлях” з реакторною установкою потужністю 40 тисяч к. с. та 5 судів технологічного обслуговування. Крім того, в Петербурзі будується серія з універсальних атомних криголамів проекту 22220 (“Арктика”, “Урал” та “Сибір”) потужністю 60 МВт кожен.

“Гідрографічне підприємство” здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства в акваторії Севморшляху (включаючи арктичну лоцманську службу). Управляє флотом гідрографічних судів. Воно керує об’єктами інфраструктури, включаючи підхідні канали, гідротехнічні та льодозахисні споруди, та має 8 гідрографічних баз, картографічне виробництво.

Раніше 19 травня “Атомфлот” також був включений до списку санкцій Великобританії.