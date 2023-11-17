Політика

США та Японія домовилися про введення нових санкцій проти РФ

17 Листопада 2023 09:34
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санкції, сша, японія

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда домовилися посилити санкції проти Росії.

Лідери держав провели зустріч на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско, повідомляє МЗС Японії.

“Що стосується агресії Росії проти України, два лідери домовилися про продовження жорстких санкцій проти РФ і рішучу підтримку України”, — йдеться у повідомленні.

Також під час бесіди Кішіда заявив, що високо оцінює лідерство Байдена та дипломатичні зусилля США для пошуку мирних шляхів урегулювання в Ізраїлі.

Лідери двох країн засудили терористичні атаки бойовиків ХАМАС і домовилися продовжити тісну співпрацю для покращення гуманітарної ситуації в Секторі Гази.


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