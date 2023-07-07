Політика

США стежать за переміщенням вагнерівців – Білий дім

7 Липня 2023 09:42
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сша, вагнер, пригожин

У Білому домі заявили, що США стежать за переміщенням найманців російської групи Вагнера.

Про це заявив заступник речниці Білого Дому Ендрю Бейтс.

Водночас він сказав, що нових подробиць про місцезнаходження ватажка групи Євгенія Пригожина у США немає.

“Ми продовжуємо стежити за групою Вагнера, як ми вже всім вам повідомили…Вони скоюють широкий спектр злочинів у країнах, де вони діють.  Але я не маю жодних нових подробиць про місцезнаходження Пригожина чи групи Вагнера”, – зазначив Бейтс, коментуючи заяву самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про те, що наразі на території країни немає ні найманців ПВК “Вагнер”, ні їхнього ватажка Євгенія Пригожина.

За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин разом із частиною своїх найманців мав вирушити у Білорусь.


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