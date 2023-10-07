Економіка

США оголосять про новий пакет допомоги для України

7 Жовтня 2023 14:37
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рамштайн

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, незважаючи на бюджетну кризу. Йдеться про суму 200 мільйонів доларів, повідомляє Reuters.

За даними агентства, Києву направлять боєприпаси та техніку, які були включені до минулих пакетів. США оголосять про це рішення 11 жовтня на зустрічі контактної групи з постачання озброєння Україні у Брюсселі.

30 вересня Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про 45-денний тимчасовий бюджет. Він допоможе уникнути припинення роботи уряду. Кошти на допомогу Україні у тимчасовому бюджеті не передбачено.

Міноборони США попередило, що якщо Конгрес не вживе заходів, то фінансування України закінчиться найближчими місяцями. У військового відомства залишилося для цього трохи більше півтора мільярда доларів з 30 мільярдів, раніше виділених Конгресом для поповнення запасів замість озброєнь, відправлених Україні.


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