Політика

США не потерплять російських ядерних атак у будь-якій формі – Салліван

16 Жовтня 2022 18:51
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ядерна зброя

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив CNN, що США не робитимуть різниці у своїй відповіді на використання Росією будь-якої форми ядерної зброї у війні з Україною.

Журналіст CNN запитав, чи будуть США ставитися до так званого «тактичного» використання ядерної зброї — наприклад, ураженню невеликої цілі або вибуху в Чорному морі — якось інакше, ніж до широкомасштабних атак.

«Використання ядерної зброї на полі бою в Україні — це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, і ми не будемо нарізати салямі», — сказав Салліван, додавши: «Думка про те, що якось існують відмінності в використовувати тут, я вважаю, небезпечна ідея».

«З нашої точки зору, ми вважаємо, що Сполучені Штати зобов’язані, працюючи з нашими союзниками по НАТО і партнерами та іншими відповідальними країнами в усьому світі, включаючи такі, як Китай та Індія, надіслати дуже чітке і рішуче повідомлення Росії, що вони не повинні розглядати використання ядерної зброї в цьому конфлікті», – заявив Салліван.


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