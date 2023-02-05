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Споживання електроенергії збільшилося через похолодання, – “Укренерго”

5 Лютого 2023 15:17
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електроенергія, Укренерго

Станом на ранок неділі 5 лютого через похолодання поступово зростає споживання електроенергії. Дефіцит в енергосистемі дещо зменшився завдяки збільшенню виробництва, окрім Київської та Одеської областей де з 16:00 до 20:00 запроваджені аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Очікується, що більш стрімке зростання споживання електроенергії відбудеться завтра, із початком робочого тижня. 

Водночас після ремонту в мережу повернулись два блоки на теплових електростанціях. Проте один блок виведено в аварійний ремонт. Також протягом майже всієї доби відбувається імпорт електроенергії з інших країн.

“Ліміти споживання доведені до всіх областей. Обмеження будуть діяти, за виключенням Київської та Одеської, лише на період  з 16:00 до 20:00. В інший час доби обмеження споживання застосовувати не планується. 

Незабаром постачання електроенергії споживачам можуть збільшаити, оскільки ЄС погодився поставляти Україні 2 гВт електроенергії, замість 700 мВт.


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