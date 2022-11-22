Роналду покинув “Манчестер Юнайтед”

“Манчестер Юнайтед” офіційно повідомив, що португалець Кріштіану Роналду залишає клуб “за взаємною згодою”.

Про це повідомляється на сайті клубу.

“Клуб дякує йому за величезний внесок, який він зробив протягом двох років на “Олд Траффорд”, забивши 145 голів у 346 матчах, і бажає йому та його сім’ї всього найкращого в майбутньому.

Усі в “Манчестер Юнайтед” зосереджені на продовженні прогресу команди під керівництвом Еріка тен Хага та спільній роботі для досягнення успіху на полі”, – йдеться у повідомлені.