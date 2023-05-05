“Наполі” став чемпіоном Італії вперше після епохи Марадони

Футбольний клуб “Наполі” достроково гарантував собі чемпіонство у цьому сезоні Серії А.

У четвер, 4 травня, “Наполі” зіграв унічию з “Удінезе” (1:1). Команда Лучано Спаллетті набрала 80 очок і достроково гарантувала собі чемпіонство.

За 5 турів до кінця сезону Серії А “Наполі” є недосяжним для “Лаціо”, який з 64 очками йде другим.

Це перше чемпіонство “Наполі” з сезону 1989/90, тоді за неаполітанців виступав ще Дієго Марадона. Загалом неаполітанці здобули третє Скудетто у своїй історії.

У 2013, 2016, 2018 та 2019 роках “Наполі” займав другі місця у Серії А.

У минулому сезоні чемпіоном Італії став “Мілан”.