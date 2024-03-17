Техно

SpaceX створить найбільше угруповання супутників-шпигунів

17 Березня 2024 09:42
читать на русском →
SpaceX
Штаб-квартира компанії SpaceX у Хоторні, Каліфорнія, США / Фото Reuters

Американська корпорація SpaceX Ілона Маска виведе на орбіту найбільше угруповання супутників-шпигунів на замовлення Національного управління військово-космічної розвідки США. Про це з посиланням на анонімні джерела повідомило агентство Reuters.

За даними агентства, угруповання складатиметься із сотень супутників із можливостями зйомки Землі, що дасть змогу значно розширити можливості Вашингтона зі швидкого виявлення потенційних цілей у всьому світі. Близько десятка прототипів уже було запущено на орбіту ракета-носіями “Фалькон” із 2020 року, стверджують у матеріалі.

Планована мережа буде розділена з іншим угрупованням супутників SpaceX, Starlink. Та призначена для швидкого передавання даних, але вже активно використовується з військовими цілями в Україні.

У SpaceX і в уряді агентству не стали офіційно коментувати проект. За даними Reuters, підрозділ SpaceX, що займається проєктом, називається Starshield (“Зоряний щит”) і вже отримав за контрактом за створення супутників 1,8 мільярда доларів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Березня 2024 08:47

Вночі над Одеською областю збито 14 ударних дронів
17 Березня 2024 09:04

Шість регіонів РФ зазнали атак із повітря
16 Березня 2024 20:28

Буданов: Події в прикордонних районах РФ – це внутрішньодержавне питання Росії
16 Березня 2024 20:15

Юрій Ігнат іде з посади спікера ПС ЗСУ
16 Березня 2024 19:58

У Сумській області зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки