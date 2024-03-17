SpaceX створить найбільше угруповання супутників-шпигунів

Американська корпорація SpaceX Ілона Маска виведе на орбіту найбільше угруповання супутників-шпигунів на замовлення Національного управління військово-космічної розвідки США. Про це з посиланням на анонімні джерела повідомило агентство Reuters.

За даними агентства, угруповання складатиметься із сотень супутників із можливостями зйомки Землі, що дасть змогу значно розширити можливості Вашингтона зі швидкого виявлення потенційних цілей у всьому світі. Близько десятка прототипів уже було запущено на орбіту ракета-носіями “Фалькон” із 2020 року, стверджують у матеріалі.

Планована мережа буде розділена з іншим угрупованням супутників SpaceX, Starlink. Та призначена для швидкого передавання даних, але вже активно використовується з військовими цілями в Україні.

У SpaceX і в уряді агентству не стали офіційно коментувати проект. За даними Reuters, підрозділ SpaceX, що займається проєктом, називається Starshield (“Зоряний щит”) і вже отримав за контрактом за створення супутників 1,8 мільярда доларів.