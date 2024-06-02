SpaceX планує 6 червня провести новий тестовий пуск ракети Starship

Черговий, четвертий тестовий запуск важкої ракети Starship для пілотованих польотів на Місяць і Марс, яку розробляють у США, буде здійснено 6 червня, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Після одного витка навколо Землі непілотований корабель повинен буде приводнитися в районі Індійського океану.

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана НАСА для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

До теперішнього моменту ракета була запущена тричі, але тільки один політ – у березні цього року – увінчався успіхом.