Техно

SpaceX планує 6 червня провести новий тестовий пуск ракети Starship

2 Червня 2024 18:17
SpaceX
SpaceX: "Четвертий політ Starship має наблизити нас до швидкого багаторазового майбутнього, яке маячить на горизонті" / Фото SpaceX

Черговий, четвертий тестовий запуск важкої ракети Starship для пілотованих польотів на Місяць і Марс, яку розробляють у США, буде здійснено 6 червня, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Після одного витка навколо Землі непілотований корабель повинен буде приводнитися в районі Індійського океану.

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана НАСА для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

До теперішнього моменту ракета була запущена тричі, але тільки один політ – у березні цього року – увінчався успіхом.


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