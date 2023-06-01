SpaceX отримала контракт Пентагону на постачання Starlink в Україну

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска отримала контракт Міністерства оборони США на постачання супутникових терміналів Starlink до України, повідомив Пентагон.

“Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україну необхідними їй стійкими супутниковими та комунікаційними можливостями, – йдеться у повідомленні. – Супутниковий зв’язок є життєво важливим рівнем у спільній комунікаційній мережі України, і міністерство уклало контракт зі Starlink на відповідні послуги”.

Як пише Bloomberg, термінали, ймовірно, будуть придбані коштом, виділеним Конгресом на Ініціативу зі сприяння безпеці України, яка покликана забезпечити довгострокові потреби Києва.

У грудні Пентагон повідомив, що надасть Україні термінали та послуги супутникового зв’язку, але не підтвердив, що контракт отримає SpaceX Маска.

Американські військові високо оцінювали роль, яку термінали Starlink зіграли в Україні після російського вторгнення, забезпечивши стабільним зв’язком громадянське населення та військових.

У жовтні минулого року Ілон Маск заявив, що більше не зможе оплачувати роботу терміналів Starlink в Україні і припиняє постачання нових терміналів.

Домовленості про продовження поставок було досягнуто тільки після того, як Пентагон пообіцяв взяти на себе частину витрат.