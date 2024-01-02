Сьогоднішня атака нагадує ту, яка була 29 грудня — Ігнат

Масований ракетний удар по Україні вранці 2 січня нагадує атаку 29 грудня, коли під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.

Про це в етері телемарафону сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, вранці відразу після ракетних ударів по Києву було досить велика активність російської авіації.

“Ворог запускає багато безпілотників, щоб подивитися, принаймні на лінії розмежування, працюють також літаки тактичної авіації, завдаючи ударів керованими ракетами, керованими авіабомбами, ракетами Х-59. Це найпоширеніший тип ракет, які летять з Су-35”, — сказав Ігнат.

За словами речника ПС, сьогоднішню атаку переважно відбивали бійці командування “Центр”.

“Найбільше атакували столицю. Харківщина постраждала, бо туди часто дістають балістичними ракетами С-300, С-400 “Іскандер”. Тому такі жахливі наслідки. Щоб збивати ці ракети потрібні засоби, які можуть це робити. Ну і 10 “Кинджалів” на Київщину, це потужний удар і всі вони були знищені”, — сказав він.

За словами Ігната, масовані удари, які почалися 29 грудня, до сьогодні практично не припиняються.

“Атака нагадує ту, яка була 29 грудня. Майже стільки ж засобів повітряного нападу. Таки само різних типів були ракети, єдине, що не було ракет Х-22, але були ракети “Калібр”. Три ракети з південного напрямку. Це ракети морського базування. Їх теж знищили”, — сказав він.

Речник ПС зазначив, що за тактико-технічними характеристиками “Калібри” такі самі як Х-101. Вважаються дозвуковими, летять на швидкості 650-900 км/год. Єдине, що відрізняє “Калібри” від Х-101, те що це — ракети морського базування — можуть запускатися як з надводних кораблів, так і з підводних човнів.

Він також зазначив, що кожна ракета, кожен дрон летять у ціль, яку їм задають на старті під час підготовки до нападу.

Щодо мети ударів по Україні, то за словами Ігната, РФ намагається залякати українців, вразити певні об’єкти, а також пране показати своєму населенню “доблесть російської армії”.