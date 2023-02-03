Економіка

Сьогоднішні ліміти споживання електроенергії областям підвищено майже на 4%

3 Лютого 2023 07:12
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електроенергія

НЕК “Укренерго” на п’ятницю, 3 лютого, порівняно з четвергом підвищила денні ліміти споживання електроенергії областям майже на 4%, нічні ліміти – на 1,1%, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Таким чином, “Укренерго” підвищує денні ліміти п’яту, нічні – другу добу поспіль.

У Києві підвищення трохи менше – на 2,17%.

“Поки погода тепла, ми маємо трохи більше світла”, – прокоментував ситуацію у своєму Facebook голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

Погодинні графіки згідно з виділеними лімітами, як і раніше, не можна застосувати в Одеській області, енергоінфраструктура якої відновлюється після серйозних пошкоджень внаслідок російської атаки 26 січня. Водночас, як запевнив в ефірі національного телемарафону виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук, ситуація поступово вже покращується.


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