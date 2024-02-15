Суспільство

Соцмережа Х продає “сині галочки” терористичним організаціям, – звіт TTP

15 Лютого 2024 16:26
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соцмережі, Ілон Маск
Верифікована сторінка в X лідера військово-політичного ліванського шиїтського руху "Хезболла" / Скріншот

Соціальна мережа Х, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску, надала сині галочки акаунтам, пов’язаним з членами терористичних організацій. За 8 доларів на місяць така позначка дозволяє публікувати довші пости та краще просувати їх.

Про це йдеться у звіті некомерційної організації Tech Transparency Project (TTP). 

За даними TTP, синю позначку купив обліковий запис «Ансар Аллах» («Хусити»). Це терористичне угрупування нападає на кораблі в Червоному морі та перешкоджає міжнародному судноплавству.

Ще один обліковий запис із позначкою верифікації мав ім’я та зображення профілю Хасана Насралли — голови ліванського угрупування «Хезболла», яке в США визнають терористичним. Аналітики зазначають, що він пройшов «перевірку особи» — послугу, яку X пропонує преміумпідписникам, щоб запобігти випадкам, коли хтось видає себе за іншу людину.

Загалом організація виявила 28 облікових записів X із синіми галочками, пов’язаних із людьми та організаціями, які перебувають під санкціями США. Це іранські та російські державні ЗМІ, російський «Тінькофф Банк», група бойовиків, яких підтримує Іран, син зведеного брата і радника покійного іракського лідера Саддама Хусейна тощо.

Через кілька годин після публікації звіту соцмережа X прибрала всі згадані сині галочки та призупинила акаунт бойовиків Harakat al-Nujaba, які спонсоруються Іраном.

Соцмережа публічно відповіла, що «має надійний і безпечний підхід до монетизації» і дотримується юридичних зобов’язань. В X заявили, що кілька акаунтів зі звіту прямо не зазначені у санкційних списках, а деякі — просто мали галочку, без інших послуг, які підпадають під обмеження. Попри це представники соцмережі запевнили, що за потреби вживуть заходів.


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