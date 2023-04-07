Суспільство

ЗСУ знищили вже понад 177 тисяч російських загарбників Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 7 квітня 2023 року ліквідували 177 тисяч 110 російських агресорів, і лише за минулу добу – 480 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали: особового складу близько 177110 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3633 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7016 (+3) од,

артилерійських систем – 2722 (+8) од,

РСЗВ – 533 (+1) од,

засоби ППО ‒ 281 (+0) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5587 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 304 (+2). Поділитися:



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