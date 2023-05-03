Суспільство

ЗСУ знищили 520 росіян, 24 одиниці техніки та 28 безпілотників за добу

3 Травня 2023 08:24
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війна

За даними на ранок середи, 3 травня українські військові ліквідували за добу 520 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 191 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 28 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 191940 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3712 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 7199 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2946 (+16) од,
  • РСЗВ – 544 (+0) од,
  • засоби ППО – 300 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2505 (+28),
  • крилаті ракети – 947 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5865 (+14) од,
  • спеціальна техніка – 363 (+3)

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