Суспільство

ЗСУ знищили 520 росіян, 24 одиниці техніки та 28 безпілотників за добу За даними на ранок середи, 3 травня українські військові ліквідували за добу 520 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 191 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 28 БПЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 191940 (+520) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3712 (+1) од,

бойових броньованих машин – 7199 (+6) од,

артилерійських систем – 2946 (+16) од,

РСЗВ – 544 (+0) од,

засоби ППО – 300 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2505 (+28),

крилаті ракети – 947 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5865 (+14) од,

спеціальна техніка – 363 (+3) Поділитися:



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