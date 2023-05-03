ЗСУ знищили 520 росіян, 24 одиниці техніки та 28 безпілотників за добу

За даними на ранок середи, 3 травня українські військові ліквідували за добу 520 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 191 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 28 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 191940 (+520) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3712 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 7199 (+6) од,
- артилерійських систем – 2946 (+16) од,
- РСЗВ – 544 (+0) од,
- засоби ППО – 300 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2505 (+28),
- крилаті ракети – 947 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5865 (+14) од,
- спеціальна техніка – 363 (+3)
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