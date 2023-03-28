ЗСУ відбили десятки ворожих атак на Донбасі, – Генштаб

Українські військові відбили 24 ворожі атаки на Донбасі, а також знищили склад боєприпасів російських окупантів.
Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.
Протягом 28 березня росіяни завдали 11 авіаційних та 2 ракетних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ.
При цьому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже окупанти і надалі ігнорують закони та звичаї війни, продовжують застосовувати терор проти мирного населення. Сьогодні, в результат ракетного удару по інфраструктурі Богодухова Харківської області постраждали цивільні люди, також пошкоджені приватні будинки.
Загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка, Білогорівка та їхні околиці. Протягом доби українські військові відбили 24 атаки росіяни на зазначених напрямках.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано. У Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ Збройних сил Росії. Окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби загарбники обстріляли райони населених пунктів Білопілля і Волфине Сумської області, а також райони населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка та Строївка у Харківській області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Обстріляли з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка, Берестове Харківської області; Невське, Кузьмине, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Спірне у Донецькій області.
- На Бахмутському напрямку росіяни продовжують штурмові дії Бахмута, але українські військові мужньо тримають місто, відбивають численні ворожі атаки. Протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське та Озарянівка Донецької області. Атакували населені пункти Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Шуми та Майорськ Донецької області.
- На Авдіївському та Мар’їнському напрямках загарбники вели наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Здійснили обстріли населених пунктів. Серед них – Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку протягом доби росіяни обстріляли райони населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести обороні дії. Обстріляли населених пунктів Новосілка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Антонівка Херсонської області та Херсон.
Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, а також склад боєприпасів.