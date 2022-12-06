Зеленський відвідав поранених захисників у госпіталі на Харківщині

Президент України Всолодим Зеленський відвідав госпіталь з українськими захисниками у Харківській області.

Про це йдеться у повідомлені в телеграмі Зеленського.

“Харківщина. Медзаклад, у якому лікують наших поранених захисників. Велика честь – бути сьогодні з вами. Дякую за героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, її незалежність і територіальну цілісність, свободу й життя наших людей. Одужуйте якнайшвидше!”, – зазначив президент.

Також Зеленський побажав здоров’я людям, які підтримують здоров’я українських воїнів, –військовим медикам.

“Бережіть себе, бо ви бережете Україну!”, – додав президент.