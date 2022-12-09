Суспільство

Зеленський: росія перетворила Бахмут на випалені руїни, ситуація на цьому напрямку залишається дуже важкою

9 Грудня 2022 21:10
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війна

Президент Володимир Зеленський заявив, що фронтова ситуація на ключових напрямках на Донбасі залишається дуже складною, а Бахмут внаслідок бойових дій вже фактично зруйнований.

Про це він сказав під час відеозвернення.

За його словами, зараз ситуація найскладніша на фронті неподалік Бахмута, Соледара, Мар’їнки і Кремінної.

«На землі цих районів уже давно не залишилося живого місця, не ушкодженого снарядами та вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут — ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни», — сказав президент.

Він подякував всім військовим, які обороняють країну на цих напрямках і «завдають ворогу відчутних втрат у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором».


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