За рік повномасштабної війни військові командири одружили понад 2 тисячі пар

За рік від початку повномасштабного російського вторгнення військовими командирами на фронті було зареєстровано 2 267 шлюбів.

Про це ідеться в повідомленні Опендатабот.

Зазначається, що крім звичайних реєстрацій у РАГСі, у воєнний час засвідчити кохання та шлюб мають право командири безпосередньо на фронті.

“Така можливість на час воєнного стану доступна для пар, де хоча б один із наречених є військовослужбовцем будь-якого утвореного відповідно до законів України військового формування (наприклад, ЗСУ, ТрО тощо), Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки або медичним працівником”, – ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що половина від загальної кількості таких шлюбів відбулася у перші місяці великої війни навесні – 1 338. Пік новостворених таким чином родин за місяць припадає на травень – тоді за заявами командирів одружилися 385 пар. Це 17% загальної кількості шлюбів, посвідчених командирами, за рік.

Згідно з постановою Кабміну № 213, за заявою командира наречені можуть оженитися як безпосередньо на передовій, так і через відеозв’язок або ж навіть без присутності одного чи обох молодят.