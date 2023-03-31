Суспільство

За рік повномасштабної війни військові командири одружили понад 2 тисячі пар

31 Березня 2023 17:49
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За рік від початку повномасштабного російського вторгнення військовими командирами на фронті було зареєстровано 2 267 шлюбів.

Про це ідеться в повідомленні Опендатабот.

Зазначається, що крім звичайних реєстрацій у РАГСі, у воєнний час засвідчити кохання та шлюб мають право командири безпосередньо на фронті.

“Така можливість на час воєнного стану доступна для пар, де хоча б один із наречених є військовослужбовцем будь-якого утвореного відповідно до законів України військового формування (наприклад, ЗСУ, ТрО тощо), Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки або медичним працівником”, – ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що половина від загальної кількості таких шлюбів відбулася у перші місяці великої війни навесні – 1 338. Пік новостворених таким чином родин за місяць припадає на травень – тоді за заявами командирів одружилися 385 пар. Це 17% загальної кількості шлюбів, посвідчених командирами, за рік.

Згідно з постановою Кабміну № 213, за заявою командира наречені можуть оженитися як безпосередньо на передовій, так і через відеозв’язок або ж навіть без присутності одного чи обох молодят.


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