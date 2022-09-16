З деокупованої Козачої Лопані на Харківщині евакуювали понад сотню людей

Зі звільненого прикордонного села Козача Лопань на Харківщині за три дні евакуації вивезли понад сотню людей. Ще понад тисяча лишається у селі.

Є велика кількість тих, хто не хоче виїжджати попри відсутність світла, мобільного зв’язку, газу, розповів голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

“Звикли вже до вистрілів, звикли до вибухів. В кого є тварини, в кого худоба. Кожного дня ми направляємо туди транспорт для того, щоб можна було евакуйовувати людей. Але багато людей евакуюються і власним транспортом”, — говорить Задоренко.

В перший день з Козачої Лопані виїхали понад 60 людей. Евакуйовувати людей допомагають і військові. За словами голови громади, евакуація триватиме, поки в ній буде необхідність.

“Немає ні світла, ні газу, ні зв’язку — поки що немає. Зараз працюють над цим питанням газовики, РЕСи зараз працюють над відновленням критичної інфраструктури. Але немає можливості у прискорених темпах виконувати роботи, бо територія замінована”, — пояснює голова громади.

“Працівники РЕС вже ставлять опори, натягують дроти. Будемо сподіватись, що до холодів людям відновлять енергопостачання і газопостачання”, — додає він.

До повномасштабної війни у Козачій Лопані жили більше двох тисяч людей.

“Зараз там залишається більше тисячі людей.

В інших населених пунктах було зовсім небагато людей. В основному залишилась дуже-дуже мала кількість людей, які не мають бажання евакуйовуватись”, — каже Задоренко.

“Всі тяжко переносили окупацію. Люди не могли навіть поспілкуватися один з одним відкрито. Бо одразу йшли доноси і знущання. Нині щасливі усмішки на очах. Обіймають наших військових. Сподіваються, що чобіт ворога більше на стане на території нашої громади”, — додає Задоренко.

За його словами, всі населені пункти Дергачівської громади перебувають під контролем ЗСУ.