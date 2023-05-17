Втрати Росії у війні проти України перевищили 200 тисяч військових

Українські захисники за останню добу знищили ще 610 окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 200 000 своїх солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні втрати РФ від під час великої війни склали:

особового складу — 200 590 (+610),

танків — 3771 (+9),

бойових броньованих машин — 7365 (+17),

артилерійських систем — 3166 (+16),

РСЗВ — 562,

засобів ППО — 318 (+2),

літаків — 308,

вертольотів — 294,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2748 (+16),

крилатих ракет — 982 (+9),

кораблів/катерів — 18,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6067 (+19),

спеціальної техніки — 417 (+7).