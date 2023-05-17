Суспільство

Втрати Росії у війні проти України перевищили 200 тисяч військових

17 Травня 2023 08:10
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війна

Українські захисники за останню добу знищили ще 610 окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 200 000 своїх солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні втрати РФ від під час великої війни склали:

  • особового складу — 200 590 (+610),
  • танків — 3771 (+9),
  • бойових броньованих машин — 7365 (+17),
  • артилерійських систем — 3166 (+16),
  • РСЗВ — 562,
  • засобів ППО — 318 (+2),
  • літаків — 308,
  • вертольотів — 294,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2748 (+16),
  • крилатих ракет — 982 (+9),
  • кораблів/катерів — 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6067 (+19),
  • спеціальної техніки — 417 (+7).

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