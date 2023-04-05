Суспільство

Втрати окупантів склали понад 176 тисяч солдат Лише за минулу добу українські обороні знищили близько 550 окупантів, 10 артилерійських систем, 6 ББМ, 6 безпілотників та 2 танки ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,

танків – 3 629 (+2) од,

бойових броньованих машин – 7 005 (+6) од,

артилерійських систем – 2 707 (+10) од,

РСЗВ – 532 (+4) од,

засобів ППО – 280 (+0) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 573 (+11) од,

спеціальної техніки – 299 (+1) од. Поділитися:



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