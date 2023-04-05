Суспільство

Втрати окупантів склали понад 176 тисяч солдат

5 Квітня 2023 08:20
26
читать на русском →
війна

Лише за минулу добу українські обороні знищили близько 550 окупантів, 10 артилерійських систем, 6 ББМ, 6 безпілотників та 2 танки ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано, 
  • танків – 3 629 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7 005 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 707 (+10) од,
  • РСЗВ –  532 (+4) од,
  • засобів ППО – 280 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 573 (+11) од,
  • спеціальної техніки – 299 (+1) од.

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Квітня 2023 09:39
16

РФ шукає способи заткнути дірки в бюджеті для тривалої війни, – британська розвідка
5 Квітня 2023 10:31
3

На Львівщині арештовано земельні ділянки дружини Медведчука
5 Квітня 2023 09:15
66

У центрі Харкова знесуть три аварійних будинки
5 Квітня 2023 07:12
70

Кремль знову почав погрожувати ядерною зброєю, – ISW
5 Квітня 2023 07:02
60

З Трампа зняли арешт, він не визнав жодного обвинувачення
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки